Dev şişme ayı şiddetli rüzgarda savruldu

Kaynak: Haber Merkezi
Dev şişme ayı şiddetli rüzgarda savruldu

Meksika'da saatte 50 km hızla esen fırtına, bir alışveriş merkezinin şişme ayı maskotunu yerinden çıkararak sürükledi. O anlar bir vatandaş tarafından kayda alınarak sosyal medyada paylaşılınca gündem oldu.

Meksika'da meydana gelen ve saatte 50 km hıza ulaşan fırtına, ilginç ve beklenmedik bir olaya sahne oldu. Bir alışveriş merkezinin önünde yer alan dev şişme ayı maskotu, rüzgarın şiddetiyle yerinden çıkarak sürüklendi. Bu anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı.

Olay, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerek viral hale geldi. Dev ayı maskotunun rüzgarla birlikte savrulup sürüklendiği anlar, birçok kişi tarafından paylaşıldı ve izlendi.

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