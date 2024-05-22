Dev şişme ayı şiddetli rüzgarda savruldu

Meksika'da meydana gelen ve saatte 50 km hıza ulaşan fırtına, ilginç ve beklenmedik bir olaya sahne oldu. Bir alışveriş merkezinin önünde yer alan dev şişme ayı maskotu, rüzgarın şiddetiyle yerinden çıkarak sürüklendi. Bu anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı.

Olay, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerek viral hale geldi. Dev ayı maskotunun rüzgarla birlikte savrulup sürüklendiği anlar, birçok kişi tarafından paylaşıldı ve izlendi.