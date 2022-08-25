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Hırsızın akılalmaz oyunu, çaldığı kahve takımını iade edip parasını aldı

Adana’da bir hırsız, boş poşetle girdiği mağazada 12 kişilik kahve takımını çalıp kasada kasiyerlerle tartışarak iade etti. 980 lira para alan kişinin oyunu güvenlik kamerası görüntüleri izlendikten sonra ortaya çıktı. Kasiyer: "Parayı vermeseydik de bu sefer ürünlerle gidecekti."

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 10:19
Son Güncelleme: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 10:48
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Çaldığı kahve takımını iade edip parasını aldı

Hırsızın akılalmaz oyunu, çaldığı kahve takımını iade edip parasını aldı
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Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Şehitler Bulvarı üzerindeki bir mağazada meydana geldi. İddiaya göre, boş poşetle mağazaya gelen bir kişi, tanesi 490 TL olan 6 kişilik kahve takımından 2 tanesini alarak poşete koydu. Daha sonra kasaya giden adam, "Bu ürünleri eşim aldı ancak beğenmedik. İade etmek istiyoruz" dedi. 

Kasiyerler ise fiş olmadan iade kabul edemeyeceklerini belirtti. Bunun üzerine ise adam, sesini yükselterek çalışanlarla tartıştı. Mağazadaki diğer müşterilerin rahatsız olmamasını isteyen kasiyerler ise tartışmanın fazla büyümemesi için fişsiz iadeyi kabul etti. 980 TL’yi alan adam, daha sonra getirdiği poşeti eline alarak mağazadan çıkıp gitti.

Gerçek görüntülerde ortaya çıktı

Bir süre sonra şüphelenen çalışanlar güvenlik kameralarını izlediğinde ise mağazaya adamın boş poşetle geldiğini, boş poşetin rüzgarda savrulduğunu, mağazada güvenlik kamerasının olmadığı alandaki fincan takımlarını poşete koyarak kasaya gittiğini tespit etti. 

Bunun üzerine çalışanlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ise güvenlik kameralarına yansıyan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

“Bizim kafamızı karıştırdı”

Olay sırasında kasada bulunan Rabia Bıçkı, kahve fincanlarının olduğu yerde güvenlik kamerası olmadığını belirterek, “Boş poşetle mağazaya gelen kişi 2 takım fincanı poşete katıyor ve kasaya geliyor. Fincan takımlarının tanesi 490 lira. 2’si 980 lira yapıyor.

Fincanları aldıktan sonra kasaya geliyor ve ürünü daha öncesinden almışçasına konuşarak ürünü iade etmek istedi. Bizde fiş olması gerektiğini söyledik. Ancak kendisi çok profesyonel olduğu için bizim kafamızı karıştırdı. Bizde zor durumda kaldığımız ve diğer müşteriler rahatsız olmasın diye 980 lirayı verdik” diye konuştu.

Gerçeğin güvenlik kamerasında ortaya çıktığını belirten Bıçkı, “Güvenlik kameralarını izleyince poşetin boş olduğunu gördük. Ardından da polis ekiplerini arayıp durumu bildirdik. Eğer biz fiş olmadan iade yapmıyoruz diyerek diretip, parayı vermeseydik de bu sefer ürünlerle gidecekti. Kendisinden şikayetçi olduk, polis ekipleri de araştırma içerisinde. İnşallah tez zamanda bulunur” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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