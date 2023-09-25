Çaldıkları otomobille tatile giderken yakalandılar

Karaman'da, tatile gitmek otomobil çalan sevgililer Hazar Nantuğ (23) ile Burcu Y. (23) polisin takibiyle yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen çiftten Burcu Y. kendilerini görüntüleyen gazetecilere "Bu bir macera, daha büyük oynayacağız" derken, Nantuğ ise “Yakışıklı çıkart beni kameracı" ifadelerini kullandı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Hazar Nantuğ tutuklandı.

KAYNAK: DHA
Çaldıkları otomobille tatile giderken yakalandılar

Olay, 20 Eylül günü saat 04.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya'ya tatile gitmek isteyen Hazar Nantuğ ve sevgilisi Burcu Y. bir otomobilin plakalarını çaldı. Çift daha sonra plakasını çaldıkları araç ile aynı modeldeki bir otomobili düz kontak yaparak çalıp diğer araçtan çaldıkları plakaları bu araca taktı. Bir süre sonra aracı ve plakaları çalınan mağdurlar polise başvurdu. Polis, bölgedeki güvenlik kameralarının yanı sıra plaka tanıma sistemlerini (PTS) de kontrol etti. Polis çalınan araca diğer plakaların takıldığını ve çiftin Antalya istikametine gittiğini belirledi. Karaman'dan yola çıkan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Konya'nın Taşkent ilçesi girişinde şüphelilerin otomobilini durdurdu.

Gözaltına alınıp kente getirilen şüpheliler, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüphelilerden Burcu Y. kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Bu bir macera daha, büyük oynayacağız" derken, Hazar Nantuğ ise "Yakışıklı çıkart beni kameracı" ifadelerini kullandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Hazar Nantuğ, ‘Otomobil hırsızlığı’ ve ‘Resmi belgede sahtecilik’ suçlarından tutuklandı, Burcu Y. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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