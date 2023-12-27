Çalışan emeklilere verilecek 5 bin TL ikramiyeyi de kapsayan torba kanunu meclisten geçti

TBMM Genel Kurulunda, 11 Aralık'ta başlayan bütçe görüşmeleri bitti. Bütçe görüşmeleri sonrası Genel Kurul, çalışmalarına ara vermeden sürdürmeye devam ediyor.
AKP Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ Başkanlığında toplanan Genel Kurul, çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesi ile ekonomiyle alakalı düzenlemeler içeren torba kanun teklifinin görüşmelerine bugün saat 15.00 itibarıyla başlanmıştı.
Bütçe görüşmesi başlamadan önce 43 maddesi kabul edilen 86 maddelik teklifin, diğer maddeleri görüşüldü.
TBMM Genel Kurulunda ele alınan ekonomiye ilişkin kanun teklifinin, çalışan emeklilere 5.000 TL verilmesini öngören 55. maddesi kabul edildi.
Dün yapılan görüşmelerden sonra, Torba Kanun'un meclis genel kurulundan geçti. Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.
SSK, Bağkur çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemesinin en geç Cuma günü hesaplara yatacağı tahmin ediliyor.