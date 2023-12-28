Çalışan emekliye 5 bin TL'lik ikramiyenin ne zaman ödeneceği belli oldu

Sonunda çalışan emekliler 5 bin TL’lik ikramiyeye kavuşuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından çalışan emeklilere 5 bin TL’lik ikramiyenin ne zaman ödeneceğini duyurdu.

Bakan Işıkhan, "Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk Lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır." dedi.

NEDEN ÇALIŞAN EMEKLİ?

Cumhuriyetin 100. yılına özel, sadece bir kereliğine emeklilere 5 bin TL yatırılacağı açıklanmıştı. Ancak çalışan emeklilere ikramiye verilmemişti.

Dün ise çalışan emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiyenin de yer aldığı düzenleme TBMM Genel Kurulu’ndan geçmişti.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

5 bin TL emekli ikramiyesinden çalışan emekliler yararlanacak.

Bu ikramiyeden çiftçiler de faydalanabilecek.