Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı taslağa göre çalışanlara yemek ve doğalgaz yardımı yapılacak. Çalışanları yakından ilgilendiren yemek ve doğalgaz yardımının detayları ise arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çalışanlar yemek ve doğal gaz yardımı alacak mı? 2022 yemek ve doğal gaz yardımı ne kadar?

Nakit yemek bedeli ve ısınma yardımı ödemelerine yönelik Vergi istisnanın nasıl uygulanacağı belli oldu. Peki, 2022 yemek ve doğal gaz yardımı ne kadar?

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı taslağa göre çalışanlara yapılacak 1000 lirayı aşmayan ısınma yardımlarının Gelir Vergisi’nden istisna edilmesi uygulamasının başlangıcı 9 Kasım 2022 olacak.

Yasa 3 Kasım’da çıktı ancak Resmi Gazete’de 9 Kasım’da yayımlanmıştı. Taslağa göre elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılan 1000 liraya kadar ödemelerin çalışana mevcut ücretine ilave olarak yapılması gerekiyor.

Mevcut ücrette bir artış olmaksızın bu istisnadan yararlanılması mümkün olmayacak. Aynı şekilde mevcut ücret, mesai, prim ve sosyal yardım gibi ödemelerinin bir kısmının elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma gideri karşılığı olarak gösterilerek bu istisnadan yararlanılması mümkün olmayacak.

Taslağa göre çalışanlara ödenen aylık ücret, mesai, prim, ikramiye, gider karşılığı ve sair adlarla yapılan tüm ödemeler ve sağlanan menfaatler de ücret kapsamında değerlendiriliyor.