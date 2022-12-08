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Bloomberg'ten flaş iddia: Türkiye Rus gazında yüzde 25'ten fazla indirim istiyor

ABD'li haber ajansı Bloomberg'in iddiasına göre Türkiye'ye gelecek Rus yetkililerden Rus gazı için yüzde 25'ten fazla indirim talep edileceği iddia edildi.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 17:40
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Bloomberg'in iddialarına göre Türkiye Rus gazında yüzde 25'ten fazla indirim isteyecek

Bloomberg'ten flaş iddia: Türkiye Rus gazında yüzde 25'ten fazla indirim istiyor
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Türkiye'nin Rus gazında yüzde 25'ten fazla indirim talep edeceği ileri sürüldü.

Bloomberg'in Türk yetkililere dayandırdığı haberine göre, Türk ve Rus yetkililer, yarın Ankara'da bir görüşme gerçekleştirecek. Haberde, Türkiye'nin görüşmede, Rus gazı için yüzde 25'ten fazla indirim talep edeceği ifadelerine yer verildi. Yetkililer, eğer Türkiye'nin istediği bir indirim alamaması durumunda ödemeleri 2024 yılına ertelemek için çabalayacağını bildirdi.

Haberde, Türkiye'nin yarın gerçekleştirilen görüşmede, Rus gazı için yüzde 25'ten fazla indirim talep edeceği ifadelerine yer verildi. Haberde, Türk Lirası'nın son bir yılda en kötü performans gösteren para birimlerinden biri olduğu ve Rusya'yla bir anlaşmanın Türk Lirası üzerindeki baskıyı hafifletebileceği, bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 2023 seçimlerine giderken yardım edebileceği belirtildi.

İNDİRİM TALEBİ DE MASADA

Konuşan Türk yetkililer, Türkiye'nin 2023 ödemelerinin yanı sıra bu yıl gerçekleştirilen bazı ödemelerde de indirim istediğini söyledi. Yetkililer, eğer Türkiye'nin istediği bir indirim alamaması durumunda ödemeleri 2024 yılına ertelemek için çabalayacağını bildirdi. Erdoğan, bu yılın Türkiye'nin enerji faturasının ikiye katlanarak 100 milyar dolar seviyesine çıkabileceğini söylemişti. Macaristan, Gazprom'un doğalgaz ödemelerini önümüzdeki 6 ay ertelenmesine izin verdiğini daha önce açıklamıştı.

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BORÇLARIN BİRİKMESİ ZAMLARIN FIRTINA GİBİ GELMESI DEMEK?
8.12.2022 17:48
2024 YILINA ERTELENIRSE TURKIYE DOGAL GAZA HAFTALIK ZAM YAPMASI KAÇINILMAZ OLUR SIMDIDENBBU DURUMDA ZOR ACAR ZOR ISINIRKEN HESAP YAPARKEN 2024 DE ERTELENMESİ  
 
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