Doğalgaz yardımında gizlenen gerçekler ortaya çıktı. Resmi Gazetede yayımlandı

Yürürlüğe giren kanunla birlikte kafalarda "Doğalgaz yardım başvurusu nasıl yapılır, bu ödeme kimlere yapılacak, işveren neden doğalgaz yardımını hesabıma yatırmadı?" gibi pek çok soru işareti belirdi. Çalışanlar patronların, patronlar muhasebecilerin kapısını çaldı. Düzenlemeye göre işverenler, çalışanlara daha önce vergi ve SGK primi ödeyerek yaptıkları ödemelerin aylık 1.000 TL’ye kadar olan kısmı için artık vergi ve SGK primi ödemeyecek.

"İŞVEREN YARDIMA SICAK BAKMIYOR"

Çıkan kanunun hem iş verenin hem de çalışanın kafasını karıştırdığını söyleyen Mali Müşavir Cemal Kurt, kendilerine çok sayıda soru geldiğini söyledi.

Bazı yayın organlarında doğalgaz ödemesinin doğrudan devlet tarafından yapılacakmış gibi yansıtıldığını belirten Kurt, "Devlet 'Ben 633 TL'den vazgeçiyorum. Siz 1000 TL'yi işçiye yatırın, ben alacağım gelir vergisi ve SGK priminden vazgeçiyorum' diyor. Ama medyada bu şekilde yansıtılmıyor" ifadelerini kullandı.

İşverenin ısınma yardımına sıcak bakmadığını aktaran Kurt, "Zaten ekonomik şartlar yeterince kötüyken işverenin ekstradan 1000 TL'lik bir ödeme yapması şu an için çok da mümkün görünmüyor" değerlendirmesini yaptı.

"YARDIM ALGISI OLUŞTU"

Cumhuriyet'ten Ebru Birçak Edebali'nin haberine göre SGK Uzmanı Ali Tezel de ısınma yardımının işverenin kararına bağlı olduğunu vurguladı.

Tezel süreci, "Eğer işveren çalışanlarına böyle bir yardım yapmak isterse bu kanundan önce yüzde 15 gelir vergisini devlete veriyordu. Çıkan yasa 'Isınma yardımı yapmak isteyen varsa vergi almayacağım' diyor. Sanki devlet birilerine yardım yapacak gibi bir algı oluştu. Devlet vergi almayacak hepsi bu" ifadeleriyle özetledi.

"HER TÜRLÜ YARDIM BORDROYA İŞLENİYOR"

Prosedürün nasıl işleyeceğini anlatan SGK Uzmanı Ali Duman ise "Her türlü yardım bordroya işleniyor. Bu çalışma bordroya işlendikten sonraki muafiyet kısmıyla alakalı. Asgari ücret için konuşalım. 6471 TL içerisinde zaten bir vergi istisnası var. Ama işveren ona 1000 TL yakacak yardımı yapsa 6471 TL olan bordrosu 7471 TL'ye yükselmiş olacak. 7471 TL üzerinden devlet sigorta primini ve vergisini alacak. Eğer asgari ücretin üstüne yansıyan 1000 TL'ye kadar olan tutar yakacak yardımıysa işçiden kesilen 1000 TL'den 150 TL'si artık kesilmeyecek. Ayrıca sigorta primi dışında kalan 850 TL de vergiye tabi olacaktı. Yıl sonu için hesaplarsak 170 TL de vergi kesilecekti" dedi.

SUİSTİMALLER YAŞANABİLİR

Suistimallere karşı da uyarıda bulunan Ali Duman mesai ücretlerinin ısınma yardımı gibi gösterilmesi tehlikesine dikkat çekti. Bunun doğru bir yöntem olmadığını söyleyen Duman "Maalesef böyle bir risk var. Bu durumda çalışanların yakacak yardımı alıp almadığının devlet tarafından kontrolü gerekiyor" dedi.

Böyle bir işlem karşısında çalışanların da sessiz kalmaması gerektiğini söyleyen Duman "Asgari ücretin 1000 TL üstünde çalışan işçiden kesilen SGK primi yarın öbür gün emekliliğine katkı sağlayacak. Ama yakacak yardımı herhangi bir şekilde SGK'ye veya vergiye yansımayacağı için emekli maaşına etkisi olmayacak" ifadelerini kullandı.