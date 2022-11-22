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Gazprom'dan kritik doğalgaz sevkiyatı açıklaması. 28 Kasım'dan itibaren başlıyor

Avrupa'da Doğalgaz krizi sürerken Rus enerji şirketi Gazprom'dan kritik açıklama geldi. Gazprom; "Moldova'ya gönderilen doğal gazın bir kısmının Ukrayna'da kaldığını", durumun devam etmesi halinde 28 Kasım'dan itibaren Ukrayna üzerinden gaz sevkiyatının azaltılacağını bildirdi.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 17:51
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Rus enerji devi Gazprom'dan kritik doğalgaz sevkiyatı açıklaması. 28 Kasım'dan itibaren başlıyor

Gazprom'dan kritik doğalgaz sevkiyatı açıklaması. 28 Kasım'dan itibaren başlıyor
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Rus enerji devi Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Moldova'ya gönderilen doğalgazın bir kısmının Ukrayna'da kaldığının tespit edildiği belirtildi.

28 KASIM'DAN SONRA AZALTILACAK

Moldova için Gazprom'un Suca noktasına sevk ettiği gaz miktarının, Ukrayna'dan Moldova'ya sevk edilen gaz miktarından fazla olduğuna işaret edilen açıklamada, "Ukrayna üzerinden Moldova için tedarik edilen transit gazdaki dengesizliğin devam etmesi halinde Gazprom, 28 Kasım'da Suca noktasından arzı azaltmaya başlayacaktır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Gazprom'un Suca noktasından bugün 42,9 milyon metreküp doğalgaz sevk edeceği kaydedildi.

Ukrayna, 10 Mayıs'ta, Avrupa'ya giden Rus doğalgazının üçte birinin geçtiği Sohranivka dağıtım noktasında sevkiyatı durdururken, gaz sevkiyatı sadece Suca noktasından devam ediyor.

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