Çalışanlarına en yüksek maaş veren teknoloji devleri belli oldu

Mühendislerin anonim paylaşımlar yaptığı Blind, en büyük teknoloji şirketlerindeki maaşların listesini çıkardı. Meta, Big Tech dünyasında en iyi koşullara sahip şirket oldu.

Çalışanlarına en yüksek maaş veren teknoloji devleri belli oldu

Teknoloji çalışanlarının anonim bir şekilde paylaşım yaptığı bir forum sitesi olan Blind, dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinde çalışan bireylerden edindiği verileri derledi ve maaşlarla ilgili bir çalışma yaptığını açıkladı. Hangi teknoloji şirketindeki koşulların diğerlerinden daha iyi olduğu açıklandı.

Blind verilerine göre; Meta, Big Tech şirketlerinde en iyi koşullara sahip olan firma. Zira şirket başlangıç aşamasındaki bir mühendise, diğer şirketlerden daha fazla para veriyor. Ayrıca Meta'da çalışan mühendisler, rakiplerine göre daha hızlı bir şekilde yükseliyorlar. Bu arada; Google da tıpkı Meta gibi yeni başlayan bir mühendise rakiplerinden daha fazla para veriyor. Google için bir diğer önemli istatistik ise maaşlar arasında anlamlı farklara sahip olması olarak tanımlandı.

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Başlangıç aşamasında en yüksek maaşı veren Big Tech şirketleri şöyle:

-Meta
-Google
-Amazon
-Microsoft
-Apple

Microsoft'un diğer firmalardan avantajlı bir özelliği daha olduğu ortaya çıktı.

Blind'e göre Microsoft, diğer Big Tech şirketlerine göre daha fazla iş kolu sunuyor. Mühendisler, bu sayede daha fazla seçeneğe sahip oluyorlar. Ancak Blind verileri, Microsoft mühendislerinin rakiplerinden daha az kazandıklarını gözler önüne seriyor.

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