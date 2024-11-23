Call of Duty: Black Ops 6 satışları arttı

Call of Duty: Black Ops 6, oyun dünyasında büyük bir etki yaratarak, ABD'deki oyun harcamalarını önemli ölçüde artırdı. Circana (eski adıyla NPD Group) tarafından yayınlanan verilere göre, bu yıl Ekim ayında donanım, yazılım ve aksesuar harcamaları, geçen yıla kıyasla %10 arttı. Bu artışın başlıca nedeni Black Ops 6'nın piyasaya çıkışı oldu. Ayrıca, mobil olmayan video oyun abone hizmetleri harcamaları da %16 oranında bir artış gösterdi.

Analist Mat Piscatella, Black Ops 6'nın piyasaya sürülmesinin, geçen yılın aynı dönemindeki Call of Duty: Modern Warfare 3’ün lansmanına kıyasla büyük bir satış artışı sağladığını belirtti. Xbox Game Pass üzerinden de sunulan Black Ops 6, abone sayısının artmasına katkıda bulundu. Piscatella, "Call of Duty: Black Ops 6'nın Game Pass'e eklenmesi, önemli bir büyüme kaynağı oldu," dedi.

Oyun içeriği harcamaları, oyunlar, DLC'ler ve diğer yazılımların alımı dahil olmak üzere geçen yıla göre %12 oranında bir artış gösterdi. Bu dönemde, Black Ops 6'nın satışları Activision için büyük bir başarıya imza atmış durumda. Ekim ayının en çok satan oyunu olan Black Ops 6, 2024'ün en çok satan üçüncü premium oyunu oldu ve yalnızca EA Sports College Football 25 ve Helldivers 2'yi geride bıraktı.

Black Ops 6'ya olan yüksek beklenti, oyunun Black Ops serisine geri dönüşüyle birleşti. Ayrıca, Xbox Game Pass aracılığıyla erişilebilir olması, Ultimate abone sahiplerinin oyuna ücretsiz erişmesini sağladı. Sektör uzmanları, bunun Xbox Game Pass aboneliklerine kalıcı bir artış getirip getirmeyeceğini merak ediyor. Microsoft CEO'su Satya Nadella, oyunun piyasaya sürüldüğü ilk günde rekor kırdığını ve Game Pass abone artışlarını duyurdu.

Black Ops 6'nın PlayStation'da da başarılı satışlar yapması dikkat çekiyor. Piscatella'ya göre, Black Ops 6 harcamalarının %82’si PlayStation üzerinden yapıldı, ancak bu durum Game Pass’in etkisiyle şekillendi.

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