Call of Duty Black Ops 6’nın devasa boyutu ortaya çıktı. İşte Türkiye’deki satış fiyatı

Microsoft’un Activision Blizzard’ı satın alması sonrası çıkacak ilk Call of Duty oyunu olacak Call of Duty Black Ops 6 25 Ekim’de piyasaya çıkacak. Merakla beklenen oyunun yeni fragmanı yayınlandı. XBOX’ın son etkinliğinde yayınlanan fragmanda oyunla ilgili yeni ayrıntılar yer aldı.

Öte yandan oyunun satış fiyatı ve boyutu belli oldu.

XBOX’ın dün düzenlediği etkinliği XBOX Showcase’de merakla beklenen çok sayıda oyunun ilk fragmanları ve bazı oyunların çıkış tarihleri ve oynanış görüntüleri yer aldı. Etkinlikte Doom: Dark Ages, Metal Gear Solid: Delta, Fable ve Dragon Age The Veilguard gibi oyunların fragmanları yer aldı.

Ancak etkinliğin yıldızı herkesin beklediği Call Of Duty: Black Ops 6 oldu. Microsoft’un Activision Blizzard’ı 70 milyar dolara satın alması sonrası yayınlanacak ilk Call of Duty oyununun hikayesi ve hangi modların çıkacağı merakla bekleniyordu.

Etkinlikte yayınlanan fragmanda merakla beklenen oyunla ilgili yeni ayrıntılar yer aldı.

HİKAYESİ 1990’LI YILLARDA GEÇİYOR

Call of Duty Black Ops 6’nın hikayesi Soğuk Savaş sonrası yıllarda geçiyor. 1990’lı yıllarda geçen oyunda dönemin siyasetine derin etkisi olan dönemim ABD Başkanı George H. W. Bush, Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin, ABD'nin eski Dışişleri Bakanlarından Colin Powell ve ABD’nin eski Başkanlarından Bill Clinton gibi isimler yer alıyor.

Oyun, Soğuk Savaş sonrası ABD’nin tek lider olmaya çalıştığı yıllarda geçen bir casusluk hikayesini anlatacak. Oyunun, daha önce çıkan Black Ops ile bağlantılı olacağı açıklandı. Yeni oyunda, oyuncuları Black Ops 2’ye götürecek hikaye parçaları bulunacak. Hikaye modunun kaç saat olacağı açıklanmazken önceki oyunlarda olduğu gibi kısa olması bekleniyor.

HEM MULTİPLAYER HEM DE ZOMBİ MODU İLE GELECEK

Call of Duty Black Ops 6’nın çoklu oyuncu modu 16 harita ile çıkış yapacak. 12’si klasik 6v6, 4 tanesi ise 2’ye 2 veya 6’ya 6 oynanabilen saldırı haritaları olacak. Öte yandan önceki oyunlarda çok sevilen zombi modu da ilk günden çıkış yapacak.

Oyun severler, yapımda yepyeni iki haritada yaşayan ölü akınlarına karşı koymaya çalışacakları raunt bazlı zombi moduna erişim imkânına sahip olacaklar.

CALL OF DUTY BLACK OPS 6’NIN BOYUTU DEVASA OLACAK

Öte yandan merakla beklenen oyunun devasa boyutu ortaya çıktı. XBOX mağazasına göre oyunun boyutu 309,85 GB olacak. Ancak bu devasa boyut Xbox Series X ve S için geçerli. Oyunun PC ve Play Staiton’daki boyutu henüz açıklanmadı. Call of Duty oyunları bilgisayarda devasa boyutları kaplamasıyla ünlü olduğu için yine yüksek bir alanı kaplaması bekleniyor.

CALL OF DUTY BLACK OPS 6’NIN FİYATI NE KADAR?

Call of Duty Black Ops 6’nın satış fiyatı açıklandı. Buna göre oyunun Türkiye’deki ön sipariş fiyatı 1999 lira oldu. Ancak oyunun 25 Ekim’de çıkması ile birlikte ilk günden Game Pass’e ekleneceğini de hatırlatalım.