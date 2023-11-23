Call of Duty’nin son oyunu Türkiye’nin çok yakınında çıkan bir savaşı anlatacak

Yeniçağ Özel / Serkan Talan

Call of Duty’nin son oyunu Modern Warfare 3 çıktığı günden itibaren tepkilerin odağı olmuştu. Oyunun özellikle hikaye modunun oldukça kısa olması ve Modern Warfare hikayesinden kopması nedeniyle büyük tepki çekmişti.

Çıkan son iddialar Call of Duty’nin yeni oyunu hakkında ipuçları veriyor. Windows Central’da çıkan habere göre önümüzdeki yıl çıkacak yeni Call of Duty oyunu ‘Black Ops’ serisi içinde yer alacak. Treyarch tarafından geliştirilen oyun yakın tarihin önemli bir döneminde geçecek. Oyun, Birinci Körfez Savaşı zamanını ele alacak. Bir başka değişle oyun 1990’lı yıllarda geçecek.

1. KÖRFEZ SAVAŞI NEDİR?

Kod adı 'Çöl Tilkisi Harekatı' olan 1. Körfez Savaşı, Irak'ın Kuveyt'i 1990 yılında işgal etmesi sonrası patlayan kriz sonucu çıktı. Irak'ta dönemin Saddam Hüseyin yönetiminin Irak'ı işgal etmesi sonrası ABD öncülüğünde İngiltere, Fransa, Suriye, Suudi Arabistan ve Mısır'ın oluşturduğu koalisyonun düzenlediği harekattır. Söz konusu operasyon o dönemde 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en geniş kapsamlı askeri operasyon olarak tarihe geçti.

DÖMENİN SİLAHLARI KULLANILACAK

Ortaya çıkan iddiaya göre, şirket içinde “Cerberus” kod adıyla bilinen oyunda fütüristik silahlar yerine dönemi yansıtan daha geleneksel silahlar ve savaş aygıtları yer alacak. Öte yandan kaynaklardan gelen bilgiye göre oyunda Körfez Savaşı’nda yaşananlar farkı tarafların gözünden anlatılacak. Ancak hangi bakış açısının merkezde olacağı belirsizliğini koruyor.

Insider Gaming'in geçen ay yaptığı haberde yeni Call of Duty oyununda önceki Black ops oyunlarında haritalar yer alacağı belirterek zombi modunun da yer alacağı vurgulanmıştı.

Windows Central’da yer alan haberde ayrıca Activision’ın yeni Call of Duty oyunu için bir ön sipariş ve erken erişim bonusu koymayı planladığı iddia edildi. Bu şekilde oyuna daha fazla para verenler çıkış tarihi öncesi oynayabilecek.