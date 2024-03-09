TEM’de TIR’a çarpan panelvan ikiye bölündü: 1 ağır yaralı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde TEM Otoyolu’nda İstanbul’a doğru seyreden M.A.K. kontrolündeki panelvan, aynı yönde giden İ.G. hakimiyetindeki idaresindeki traktör yüklü TIR’a arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle panelvan ortadan ikiye bölünürken, kopan kısmı TIR’ın dorsesinde takılı kaldı.
Kaza sonrası yola savrulan panelvan G.D. kontrolündeki TIR’ın çarpmasıyla 90 metre sürüklendi.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince panevlandan çıkartılan M.A.K., hastaneye kaldırıldı. M.A.K.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Hurdaya dönene panelvan ile kazaya karışan TIR’lar çekici ile yoldan kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.