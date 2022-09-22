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Çamaşırlarım güzel koksun derken sağlığınızdan olmayın! Yumuşatıcılar nedeniyle hastanelik olabilirsiniz

Kıyafetlerin temiz olduğu kadar güzel kokması, herkesin hoşuna gider. Bunu sağlamak için çamaşır yıkarken genelde yumuşatıcı kullanılır. Kıyafetlerin güzel kokmasını sağlayan yumuşatıcılar, sanıldığı kadar masum bir amaca hizmet etmeyebilir. Peki, yumuşatıcı kullanmak zararlı mı, yoksa gönül rahatlığı ile kullanılabilir mi?

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 10:23
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Çamaşırlarım güzel koksun derken sağlığınızdan olmayın! Yumuşatıcılar nedeniyle hastanelik olabilirsiniz

Çamaşırlarım güzel koksun derken sağlığınızdan olmayın! Yumuşatıcılar nedeniyle hastanelik olabilirsiniz
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Neredeyse herkes, çamaşır yıkarken kıyafetlerin güzel kokması için deterjan dışında yumuşatıcı da kullanıyor. Yine de yumuşatıcı kullanmak çamaşırların güzel kokmasını sağlamasının aksine sağlığa zarar verebilir. Yumuşatıcıların içinde bulunan bazı maddelerin sağlığa zararlı olup olmadığını araştırdık. İşte detaylar...

YUMUŞATICI KULLANMAK SAĞLIĞA ZARARLI MI ?

Çamaşır yıkarken yumuşatıcısız yapamayan pek çok kişi bulunuyor. Yumuşatıcıların içinde kullanılan zararlı kimyasal maddeler, kişilere yarardan çok zarar veriyor. Bu nedenle çamaşırlar güzel koksun diye kişilerin kendilerini tehlikeye atması pek de mantıklı olmuyor. İçinde bulunan kimyasal maddelerin neler olduğunu bilseniz yumuşatıcıya eskisi kadar masum bakabilir misiniz? Şimdi bu soruyu yanıtlayalım.

YUMUŞATICI İÇİNDE BULUNAN ZARARLI MADDELER NELER?

Yumuşatıcıların içinde bulunan en zararlı kimyasal maddelerden biri, kloroform. Bu maddeyi içeren yumuşatıcı ile yıkanan kıyafetler, giyildiğinde sinir sistemi bozukluklarına sebep olabiliyor. Bunun dışında astım ve alerji gibi rahatsızlıklarınız varsa bu madde, şikâyetlerinizi artırabiliyor. Yumuşatıcıların içinde bulunan diğer madde ise alfa-terpineol. Bu madde son derece tehlike arz ediyor. Baş dönmesi, baş ağrısı ve hatta hafıza kaybına neden oluyor. Benzil asetat ise solunum yollarında tahrişe sebep oluyor. Bunların dışında benzil alkol ve linalool de yumuşatıcıların içeriğinde bulunuyor. Üstelik yumuşatıcılar, sadece bize zarar vermekle kalmayıp çevreye de büyük ölçüde zarar veriyor.

PEKİ, YUMUŞATICI YERİNE NE KULLANABİLİRİZ ?

"Yumuşatıcı yerine ne kullanabiliriz? dediğinizi duyar gibiyiz. Neyse ki bunun için bir önerimiz var. Temizlikte de sıklıkla kullandığımız bir numaralı temizleyici sirke, yardımınıza koşabilir. Sirkenin yanına çok az miktarda amonyak koyarak yumuşatıcı etkisi yaratabilirsiniz. Bir su bardağı sirkeye birkaç damla amonyak karışımını makinenizin yumuşatıcı bölmesine ilave edebilirsiniz. Sirkenin yanında amonyak kullanımı, deterjanınızın kıyafetleriniz üzerinde leke oluşturmasını önler.

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