Her hafta ilgiyle izlenen Camdaki Kız dizisinin Nalan’ı sosyal medyada sıkça konuşuluyor. Bu hafta Nalan karakterinin annesi Sema’nın nasıl öldüğü Camdaki Kız’da işlendi. Dizi seyircisi arama motorlarında Camdaki Kız Nalan’ın annesi Sema’nın nasıl öldüğüne dair araştırıyor. Peki, Camdaki Kız Sema nasıl öldü? Camdaki Kız Nalan'ın annesi öldü mü?

İlgiyle izlenen Camdaki Kız dizisinde Nalan'ın annesinin kim olduğu merak ediliyor. Peki, Camdaki Kız Nalan'ın annesi kimdir?

Camdaki Kız dizisinde Nalan'ın gerçek annesi Sema karakteri. Feride karakteri ise Sema'nın annesidir. Nalan bu gerçekle yüzleşecektir. Camdaki Kız dizisinde Nalan’ın gerçek annesi Sema vefat etmiştir.

CAMDAKİ KIZ SEMA'YI KİM ÖLDÜRDÜ?

Camdaki Kız kitabından hareketle söylenenlere göre, Sema karakteri aslında Nalan'ın gerçek annesidir. Nalan, ergenliğe girdiği günden itibaren annesi Feride tarafından sürekli kontrol edilmiş, ancak kısıtlı hayatına rağmen kendisini geliştirmiş bir kızdır. Anne Feride'nin geçmişte yaşadığı, sır gibi sakladığı bir travması vardır. Bu travmanın acısını, en çok Nalan’a çektirir. Bu travma ise Nalan'ın gerçek annesi Sema ile ilgilidir. Aynı adı taşıyan Camdaki Kız kitabından uyarlanan hikayeye göre Nalan’ın annesi öz dayısı tarafından tecavüze uğramış ve Nalan'ı dünyaya getirmiştir. Sema Nalan’ı dünyaya getirirken vefat etmiştir. Kızının ölümü ardından bir daha eskisi gibi olmayan Feride, bir daha aynı şeyi yaşama korkusuyla Nalan'ın hayatını kâbusa çevirmiştir.