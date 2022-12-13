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Önce sevgilisini sonra kocasını aynı yöntemle öldürdü. Emel'in son sözü bu oldu

Aydın’da 5 yıl önce sevgilisini, 6 ay önce de tartıştığı kocası Doğukan Bağ’ı aynı yöntemle kalbinden bıçaklayarak öldüren Emel Bağ, hakkında mahkemeden karar çıktı. Cani kadın mahkemedeki sözlerine ise Doğukan Bağ’ın babası isyan etti. 

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 16:04
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Önce sevgilisini sonra kocasını aynı yöntemle öldürdü. Emel'in son sözü bu oldu

Önce sevgilisini sonra kocasını aynı yöntemle öldürdü. Emel'in son sözü bu oldu
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Geçtiğimiz 6 Mayıs günü tartıştığı kocası Doğukan Bağı, 5 bıçak darbesi ile acımasızca öldüren Emel Bağ’ın, Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde karar duruşması yapıldı. Mahkemeye tutuklu olarak yargılanan Emel Bağ, Doğukan Bağ’ın babası Veysel Bağ ve tarafların avukatları katıldı. Mahkemede son kez savunmasını yapan Emel Bağ, önceki ifadelerinin geçerli olduğunu belirterek “Çok pişmanım. Böyle olsun istemezdim” dedi.

Geçtiğimiz 6 Mayıs günü tartıştığı kocası Doğukan Bağı, 5 bıçak darbesi ile acımasızca öldüren Emel Bağ’ın, Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde karar duruşması yapıldı. Mahkemeye tutuklu olarak yargılanan Emel Bağ, Doğukan Bağ’ın babası Veysel Bağ ve tarafların avukatları katıldı. Mahkemede son kez savunmasını yapan Emel Bağ, önceki ifadelerinin geçerli olduğunu belirterek “Çok pişmanım. Böyle olsun istemezdim” dedi.

“MOR SAPLI BIÇAK DETAYI”

Cinayetin kasten ve planlayarak yapıldığı, Emel Bağ’ın, Doğukan’ın öldüğünden emin olduktan sonra bıçağı 3 kat aşağıya inerek bodruma sakladığını ve sonrasında yaygara kopardığını iddia eden baba Veysel Bağ; “Sanık eylemi, başından itibaren profesyonelce kurgulanmış olarak gerçekleştirmiştir. Mahkumken devletin şefkatli eliyle salınmış haldeyken eylemi gerçekleşmiştir. Tanıklar sesler geldiğini söyleseler de bu seslerden kimin kime ne yaptığı açıklığa kavuşmamıştır. Erkeğin kadını hırpaladığına dair önyargı vardır.

Sanığın ‘Doğukan beni bırakma aşkım’ şeklinde sözleri söylediği belirtildi ve havluyla pansuman yapıldığı söylense de, mor saplı bıçak hakkında kimse bir şey söylememiştir. Sanık Doğukan’ın atar damarını kestikten sonra diğer darbeleri yerdeyken vurmuştur. Bu darbeyi alan kişi en geç 5 saniye içinde yere düşer ve sanık bu darbeleri yerdeyken vurmuştur. Daha sonra onun ölümünü bekleyerek 3 kat aşağıya inerek bıçağı saklamış ve daha sonra çığlık atmıştır” diyerek mor saplı bıçak ile ilgili detayın netleştirilmesini talep etti.(AA)


 

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