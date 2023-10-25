Cami kundakçısı FETÖ'cü imam çıktı

Samsun’da bir camiyi kundaklayan ve iki camiyi daha yakmaya çalışan şahıs, başka bir mahallede elinde benzin dolu şişelerle gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Cami kundakçısı FETÖ'cü imam çıktı

Şahsın FETÖ’den ihraç edilen eski bir imam olduğu ortaya çıktı.

Bisikletli Kundakçı Cemaati Şoke Etti

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İlk olarak 19 Mayıs ilçesine gelen bisikletli bir kişi, ikindi namazında cemaatin arasına karıştı. Burada camiyi yakmaya çalışan kişiyi cemaat uzaklaştırdı. Ardından Bafra ilçesine bağlı Taşköprü Afurcuk Camisi’ne giden şahıs, imamın kullandığı odaya girerek Kur’an-ı Kerimleri ateşe verip odayı kilitleyerek kaçtı. Cemaatin yardımı ile itfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangında camide büyük hasar meydana geldi. Ardından Bafra Üçpınar Köyü Merkez Camisi’nin kapısını yakmaya çalışırken imam tarafından fark edilen şahıs, kaçarak kayıplara karıştı.

FETÖ’cü Eski İmam Olduğu Belirlendi

Güvenlik kameralarını incelemeye alan güvenlik güçleri şahsın kimliğini belirledi. Kimliği belirlenen şahsı yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı. İ.Ç. isimli şahıs, bugün Sürmeli Mahallesi’nde bir vatandaşın dikkatini çekmesi üzerine jandarmaya haber verildi. Kısa sürede Sürmeli Mahallesi’ne gelen ekipler elinde bulunan poşette benzin dolu şişelerle birlikte İ.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın FETÖ’den ihraç edilen Ordu Ünyeli eski imam olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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