(İHA) Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Türkiş Camisi'nde Ramazan Bayramı sabahı saat 05.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, camideki yardım kumbarasının asma kilidi kırılarak içindeki yaklaşık bin 500 lira para çalındı.

Olay, polise haber verildi. Denizevleri Polis Merkezi ekipleri olayla ilgili G.E. ve B.Ç. adlı kadını yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen G.E. ve B.Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KALACAĞI KOĞUŞUN ADINI VERDİ

B.Ç. adlı genç kadının adliye çıkışı gazetecilere gülümseyerek el sallayıp "Kolay gelsin" demesi ve bir başka suçtan tutuklanan genç bir kadına seslenerek cezaevinde kalacağı koğuşun adını vermesi dikkat çekti.