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Temizlik için gittiği 13 katlı binanın 4. katından düştü

Kocaeli'de 31 yaşındaki bir kadın, camları silerken dengesini kaybederek 4. kattan düştü.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 17:23
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Camları silerken 4üncü kattan düştü

Temizlik için gittiği 13 katlı binanın 4. katından düştü
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Olay, İzmit ilçesi Gizemnur Caddesi Yuvam Akarca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, temizlik yapmak için gittiği 13 katlı binanın 4. katında camları silen 31 yaşındaki S.D., dengesini kaybederek aşağı düştü.
 
S.D.’yi yerde yatar vaziyette gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
 
"AŞAĞI DÜŞTÜM DEDİ KONUŞUYORDU"
 
Olayı anlatan Fikret Şen, "Biz geldiğimizde ‘Aşağıya düştüm’ dedi. Konuşuyordu. Durumu da kötü değildi. Bir tek dizlerinde ve ensesinde ağrı olduğunu söyledi. Kendini yukarı doğru sürüklemiş, duvara yaslanmış. Bilinci yerindeydi” diye konuştu. (İHA)
 

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