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  • BİM mağazasına saldırı: Taşlayıp camına 'Devlet baba' yazdılar

BİM mağazasına saldırı: Taşlayıp camına 'Devlet baba' yazdılar

BİM CEO'su Galip Aykaç'ın MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik sözlerinin ardından Antalya Kepez'deki bir BİM mağazasına taşlarla saldırıldı, camlarına "Devlet baba" yazıldı.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 16:20
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Antalya Kepez'de BİM mağazasına saldırı: Taşlayıp camına 'Devlet baba' yazdılar

BİM mağazasına saldırı: Taşlayıp camına 'Devlet baba' yazdılar
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Cumhuriyet'te yer alan haberde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Zincir marketlerin FETÖ’yle irtibatları araştırılsın" çıkışı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hedef göstermesiyle başlayan "market gerilimi" devam ediyor.

Kriz sürerken; BİM CEO'su Galip Aykaç "Bre ahlaksızlar, bre densizler sizlere bundan sonra sizin tonunuzda cevap vereceğim bilesiniz" çıkışıyla gündeme gelmişti.

Aykaç, suç örgütü liderliğinden tutuklandıktan sonra Bahçeli'nin çağrısının ardından serbest bırakılan Kürşad Yılmaz tarafından açık açık ölümle tehdit edilmişti.

Devam eden süreçte ise Aykaç, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı'ndan istifa etmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre; hedef göstermeler ve tehditler sonrası önceki akşam Antalya'nın Kepez ilçesinde BİM mağazasına saldırı düzenlendi. 

Mağazanın önüne gelen bir grup, mağazanın camlarına taşlı saldırı düzenledi ardından "Devlet baba" yazdı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.


 

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vatandaş
5.12.2022 17:10
devlet nerde  
 
TC Bursa
5.12.2022 17:08
Bu ülkede bu tiplerden çok var. Uzaktan kumandalı beyinler.  
 
vatandaş
5.12.2022 17:07
devlet nerde  
 
TÜM YORUMLAR (19)
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