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Çamlıca Kulesi'ni ziyaret edenlerin sayısı 1 milyonu aştı

Adil Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi'nin yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olduğunu belirterek, "Açıldığı günden itibaren ağırladığımız ziyaretçi sayısı 1 milyon 36 bin 586'ya ulaştı" dedi.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 12:15
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Çamlıca Kulesi'ne 1 milyonu aşkın ziyaret yapıldı

Çamlıca Kulesi'ni ziyaret edenlerin sayısı 1 milyonu aştı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi'nin ziyaret istatistikleri ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Karaismailoğlu, 1 Haziran 2021'de ziyarete açılan Çamlıca Kulesi'nin hizmete girdiği günden bu yana yerli ve yabancı tüm turistlerin ilgi odağı haline geldiğini vurgulayarak, "Açıldığı günden itibaren ağırladığımız ziyaretçi sayısı 1 milyon 36 bin 586'ya ulaştı. Ziyaretçiler ortalama 44 dakika kulede vakit geçirdi. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'u zirveden, 360 derecelik bir açıyla izlemek ziyaretçilerimizin hafızalarında unutulmaz izler bırakıyor. Zaman geçtikçe ziyaretçi sayımız daha da artacaktır" dedi. Kulenin şehrin ekonomisi ve turizmine de katkı sağlayarak bir cazibe merkezi haline geldiğini vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Uzunluğu 369 metre, deniz seviyesinden yüksekliği ise 587 metre olan ve bu özelliği ile Avrupa'nın en yüksek kulesi konumunda bulunan Çamlıca Kulesi'ne, dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen yabancı turistler de büyük ilgi gösteriyor. Ayrıca, dünyada ilk ve tek olarak 100 radyo kanalı birbirlerinin güçlerini kesmeden ve frekansları birbirine karışmadan yayın gerçekleştiriyorken; 17 televizyon kanalı da tek vericiden yüksek kaliteli yayın yapabiliyor.

Çamlıca Kulesi hem görüntü kirliliğine hem de elektromanyetik kirliliğe neden olan 33 eski antenin kaldırılmasıyla da İstanbul'un siluetine önemli bir katkı sağladı."

Kaynak: DHA

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