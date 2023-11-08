Camu Camu neye iyi gelir

Camu camu meyvesi, çok yüksek C vitamini içeriğine sahip bir meyve. İşte yararları…

Camu Camu neye iyi gelir

Camu camu meyvesi epey ekşi bir lezzete sahip, küçük taneli bir meyve. Görüntüsü, ülkemizde yaygın yetişen alıç meyvesini andırıyor.

Mersingilller familyasından bir bitki, tıpkı alıç mersin gibi çalımsı yapıda. Bu ekşi meyve genellikle doğrudan tüketilmez, kurutularak toz hale getirilir ya da meyve suyu karışımlarında kendine yer bulur.

Limona kıyasla 60 kat daha fazla c vitamini içeriğine sahip bu yabani bitki, dünyada yaygın kullanılır. Tropikal ormanlarda kendiliğinden yetişen yabani bir tür meyvedir. Zirai bir ürün olmayışı, kıymetini arttırıyor.

YARARLARI NELERDİR

İnflamasyon ve oksidatif stres ile savaşır. Özellikle sigara kullanan kişilerde, sigaranın olumsuz yan etkileri ile savaşır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Enerji verir.

Cilt ve saç sağlığına olumlu etki yapar.

Akne, siyah nokta görülme sıklığını azaltır. Daha canlı saçlara kavuşmanızı sağlar.

Candida mantar tedavisine destek niteliğindedir.

Diş eti sorunlarında, diş eti çekilmelerinde, diş eti kanamalarında tedaviye destek sağlayabilir.

Acai, moringa gibi kamu kamu meyvesi de “super food”, ya da süper meyve olarak anılmaktadır. Bunun sebebi tabii ki yüksek c vitamini ve antioksidan kapasitesidir. Kan şekerini dengeleyici nitelikte olduğunu gösteren çalışmalar vardır.


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