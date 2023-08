Can Bonomo sahnede Özkan Uğur'u unutmadı

Editör: Osmancan EROK

Gençlik Festivali Off Day Music, üçüncü gününde Can Bonomo, Adamlar ve Deniz Tekin’i ağırladı. Tekirdağ Şarköy’de düzenlenen festivalde sahne alan Can Bonomo, yaklaşık 2 saatlik konserinde ‘’Yine Karşılaşırsak’’, ‘’Hikayem Bitmedi’’ ve ‘’Tastamam’’ gibi en sevilen şarkılarını seslendirdi.

''MAALESEF GEÇEN AY BABAMIZI KAYBETTİK...''

Bonomo, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Özkan Uğur’u da unutmadı. "Maalesef geçen ay babamızı kaybettik" diyen Bonomo; Özkan Uğur’un G.O.R.A için yaptığı, sözleri eşi Aysun Aslan Uğur, bestesi kendisine ait olan "Olduramadım" şarkısını binlerce dinleyiciyle birlikte söyledi.