Eski TESEV Başkanı Can Paker hayatını kaybetti

Ölüm haberini Paker'in kardeşi Canan Barlas, sosyal medya hesabından duyurdu. Barlas, Paker'le birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak "Çok değerli abim Can Paker’i kaybettik..." yazdı.



81 yaşındaki Paker, uzun süredir hastalıkla boğuşuyordu.







CAN PAKER KİMDİR?

Nafiz Can Paker 1942 yılında Eskişehir'de doğdu. Selanik göçmeni, Orman Yüksek Mühendisi Tüccar Fabrikatör Hasan Pertev Paker babası, annesi ise Türkiye'nin ilk kimyagerlerinden biri olan Müzehher Paker'dir. Gazeteci Mehmet Barlas'ın eşi olan Canan Barlas da kız kardeşidir. İstanbul Robert Koleji tamamladıktan sonra, 1962 yılında başladığı Berlin Teknik Üniversitesi'nde lisans eğitimini 1973 yılında tamamladı. Ardından Yıldız Teknik Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi'nde lisansüstü eğitimini ve doktorasını tamamladı. Colombia Üniversitesi'nden "MBA" sahibidir. Açılımı "Master of Business Administration" Türkçe karşılığı ise iş idaresi yani işletme alanında yüksek lisans derecesidir. Bir diğer deyişle, MBA yüksek lisans derecesine karşılık gelen bir yöneticilik eğitim programıdır.







GEORGE SOROS AKFININ YÖNETİCİSİYDİ

1969 yılında eğitiminin ardından mesleki yaşamına Kimya sanayiinin önemli firmalarından Türk Henkel'de başlayarak bu kurumda değişik görevlerde bulundu. Henkel'e 1970 yılında atölye şefi olarak başladı, 15 yıl sonra genel müdür oldu. 2004 yılının eylül ayında Türk Henkel Genel Müdürlüğünden emekli oldu.



TÜSİAD ve İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı gibi birçok sivil toplum kuruluşunun yönetiminde yer aldı. Paker 1997 yılında TESEV (Türkiye Sosyal ve Ekonomik Etüdler Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanı sıra Robert Kolej Mütevelli Heyeti, 1998 yılında Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği ve Türk Henkel Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Ayrıca 2001 yılında Açık Toplum Vakıfları Türkiye Danışma Kurulu üyeleri arasında bir dönem yer alarak danışma kurulu başkanlığı yaptı. Açık Toplum Vakfı, George Soros tarafından kurulan uluslararası bir bağış ağı olarak biliniyor.

