Soros'un vakfı: 2018'e kadar Türk hükümetiyle düzenli temasımız vardı

Türkiye’deki faaliyetlerini 2018 yılında durduran, Macar asıllı Amerikalı iş insanı George Soros'un kurucusu olduğu Open Society Foundations’ın (Açık Toplum Vakıfları), 2013'teki Gezi Parkı eylemlerini desteklediği iddiasını reddetti ve Türk yetkililerle temaslarının 2018’e kadar sürdüğünü açıkladı.

BBC Türkçe’den Mahmut Hamsici'ye konuşan vakıf sözcüsü Gezi eylemlerine hem finansal destek verdikleri hem de müdahil oldukları yönündeki iddiaların yalan olduğunu söyledi.

2000’lerin başında AKP ile ilişkilerinin iyi olduğunu belirten sözcü, bunun bozulmasının kendileriyle ilgili olmadığını savundu. Sözcü, kendilerinin yıllarca Türkiye’de yasalarla uyumlu bir şekilde çalışıp denetlendiklerini, çeşitli bakanlıklar ve resmi kurumlarla ortak projeler yaptıklarını söyledi.

"2015'E KADAR DÜZENLİ TEMAS VARDI"

Sözcü, 2015 yılına kadar hükümetle düzenli temas olduğunu belirterek, "George Soros ve Türk yetkililer arasında 2015 yılına kadar düzenli temas ve iletişim vardı. Açık Toplum Vakıfları’nın Türkiye’deki ulusal vakfı (Açık Toplum Vakfı) ve Türk hükümet yetkilileri arasındaki iletişim ise vakfın 2018’deki kapanışına kadar sürdü. Soros ve Erdoğan, ağırlıklı olarak İsviçre’nin Davos kentindeki Dünya Ekonomi Forumu gibi uluslararası toplantılarda olmak üzere çeşitli zamanlarda görüştü. Açık Toplum Vakıfları temsilcileri için, faaliyet içinde bulunduğumuz ülkelerdeki hükümet yetkilileriyle görüşmek ya da Soros’un, Vakıfların çalışmalarıyla ilgili konuları ulusal liderlerle görüşmesi için davet edilmesi alışılmadık bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Sözcü, Soros’un, 2015’te Türkiye’ye geldiğinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüştüğünü ifade etti.