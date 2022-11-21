Can Tanrıyar'a tehdit ve şantaj cezası. UçanKuş TV için iş adamı ortağını 110 milyon lira dolandırdığı iddia ediliyordu

Magazinci Can Tanrıyar, UçanKuş TV için 3 yıl önce ünlü iş insanı H.E’nin kendisine yatırımcı ortak olmasını istemiş ve birçok vaatte bulunmuştu. Tanrıyar’ın parlak vaatleri sonrası ünlü iş insanı H.E, UçanKuş TV’ye sözleşme çerçevesinde yatırım yaptı.

ALİ AĞAOĞLU'NUN SAHİBİ OLDUĞU BİNAYI KİRALAMIŞTI

Ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu’nun sahibi olduğu Maslak 1453’te UçanKuş TV için bina kiralandı ve yayın yapması amacıyla kanal için bir yayın ekibi kuruldu. Ancak Tanrıyar'ın ortağı H.E, Tanrıyar'ın harcamalarında bir gariplik olduğunu fark etti. Defterlerin bağımsız denetçiler tarafından incelenmesini istedi. Ortağından gelen bu istek Can Tanrıyar’ı öfkelendirdi ve defterlerin incelenmesini engelledi.

TEHDİT, ŞANTAJ VE ASPARAGAS HABERLER…

Tanrıyar’ın hesapların incelenmesini engellemesi üzerine ortağı H.E sözleşme gereği yasal haklarını aramak için mahkemeye gitti. Tanrıyar, ortağından intikam almak için ortağının dayısı olan ünlü iş insanının ailesi ile ilgili asılsız haberler yaptı. Aile asılsız bu haberler üzerine soluğu mahkemede alarak Tanrıyar’a ‘tehdit ve şantaj’ yaptığı gerekçesiyle maddi ve manevi tazminat davası açtı.

Tanrıyar yaptığı asparagas haberlerle ortağını açtığı davadan vazgeçirmeye çalıştı. Ancak hem ortağı hem de ortağının dayısı Tanrıyar’ın “tehdit ve şantajlarına” boyun eğmedi.

Geçtiğimiz hafta Can Tanrıyar’ın katılmadığı duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Duruşma savcısı önceki celse açıkladığı mütalaasını tekrar etti. Taraf avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından mahkeme davayı karara bağladı ve Tanrıyar'ı ‘tehdit ve şantaj’ yaptığı gerekçesiyle suçlu buldu.

Mahkeme kararına göre Can Tanrıyar, ‘tehdit ve şantaj’ suçundan tazminat ödeyecek.

Bir dönem elindeki medya gücünü kendi çıkarları için kullanmaktan geri kalmayan ‘tehdit, şantaj ve iftira’ suçlamaları ile defalarca mahkemelik olan Can Tanrıyar’ın bu anlamdaki kabarık siciline bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Ayrıca iddialara göre, Tanrıyar hakkında bugünlerde açılmış 100’e yakın dava bulunmaktadır.

PETEK DİNÇÖZ'E ŞİDDET

Şarkıcı Petek Dinçöz'le de belli bir süre evli kalan Can Tanrıyar'ın Petek Dinçöz'e şiddet kullandığı iddia edilmişti. Dinçöz boşanmadan sonra yaptığı açıklamalarda Can Tanrıyar'ın kendi aldığı evlere el koyduğunu da belirtmişti.