Can Tanrıyar'a bir şokta Ali Ağaoğlu'ndan. İkinci kez haciz memurları gitti

Ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu'nun avukatları tarafından ödenmemiş kiraların ödenmesi yönünde magazinci Can Tanrıyar’a uyarı yapıldığı ancak Tanrıyar’ın bu uyarılara aldırış etmediği ortaya çıktı.

2 YILDIR KİRAYI ÖDEMİYORMUŞ

Ağaoğlu’nun avukatları geçtiğimiz aylarda Tanrıyar’a binayı boşaltması için ihtarname gönderdi. Tanrıyar'ın gelen ihtarname üzerine Ağaoğlu’nu aradı ve dava açmamasını söyledi. Ağaoğlu da Tanrıyar’a ‘2 yıldır kendisini idare ettiğini ve artık binayı boşaltması gerektiğini’ söyledi. Ancak Tanrıyar, Ağaoğlu’nu şaşkına çeviren ilginç bir teklifte bulundu.

İddialara göre, Tanrıyar, binayı boşaltmak için kira borçlarının sıfırlanmasını ve yaptığı masrafların da kendisine ödenmesini şart koştu. Ağaoğlu’da ‘bu kadarı da fazla’ diyerek avukatlarına yasal işlemleri başlatmaları konusunda talimat verdi.

Bu hafta başında Uçankuş TV’ye haciz memurları gitti ve mevcut eşyalara haciz koydu.

Haciz işlemleri sırasında Can Tanrıyar’ın bir kez daha Ali Ağaoğlu’nu aradığı ancak ünlü iş insanının telefonlarına çıkmadığı ifade edildi.

İKİNCİ KEZ HACİZ MEMURLARI GİTTİ

Can Tanrıyar’ın gayrimenkullerine ve televizyon binasına daha önce de haciz memurları gitmiş ve mallarını haczetmişti.

Tanrıyar'ın Ulus'ta bulunan evleri de geçtiğimiz Eylül ayında borçları nedeniyle haczedilerek satılmıştı. Satılan evlerin ikisi ise boşandığı eşi şarkıcı Petek Dinçöz’ün "Can Tanrıyar zorla elimden aldı” dediği evler olduğu iddia edilmişti.

Ayrıca, Uçankuş TV'nin yayını Türksat'a olan borcu nedeniyle bir kez daha kesildi ve kanal siyaha düştü.