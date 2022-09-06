Can Yaman Venedik'te ödül aldı. Festivale adının aşk dedikodularına karıştığı Francesca Chillemi ile geldi

Bu yıl 79'uncusu gerçekleşen Venedik Film Festivali’ne Can Yaman damga vurdu. İtalya’da geniş bir hayran kitlesi bulunan 32 yaşındaki yıldız, törende ‘En İyi Uluslararası Aktör' ödülüne layık görüldü.

Çekimleri Macaristan’da yapılacak 'El Turco' adlı yeni bir dizi için yakında kamera karşısına geçecek olan Can Yaman, adının bir dönem aşk dedikodularına karıştığı Francesca Chillemi ile birlikte festival alanına tekneyle geldi.

Can Yaman ile Francesca Chillemi ‘Viola Come Il Mare’ adlı İtalyan dizisinde başrolü paylaşıyor. Dizi bu ay yayınlanacak.

Can Yaman, ardından festival kapsamında düzenlenen, İtalyan filmlerine yönelik “Filming Italy Best Movie Achievement Award” adlı organizasyona katıldı. Oyuncuya törende ‘en iyi uluslararası aktör’ ödülü takdim edildi.

Dolce & Gabbana imzalı takımlarla boy gösterdiği Venedik'te hayranlarından büyük ilgi gören Yaman, festival fotoğraflarını sosyal medya hesabından da paylaşmayı ihmal etmedi.

