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  • Can Yaman Venedik'te ödül aldı. Festivale adının aşk dedikodularına karıştığı Francesca Chillemi ile geldi

Can Yaman Venedik'te ödül aldı. Festivale adının aşk dedikodularına karıştığı Francesca Chillemi ile geldi

Türkiye'deki oyunculuk kariyerine ara verip İtalya'ya yerleşen  ünlü oyuncu Can Yaman 79. Venedik Film Festivali’ne katıldı. Festival kapsamında düzenlenen “Filming Italy Best Movie Achievement Award” töreninde oyuncuya ödül verildi.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 11:19
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Can Yaman'a Venedik Film Festivali'nden 'En İyi Uluslararası Aktör' ödülü

Can Yaman Venedik'te ödül aldı. Festivale adının aşk dedikodularına karıştığı Francesca Chillemi ile geldi
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Bu yıl 79'uncusu gerçekleşen Venedik Film Festivali’ne Can Yaman damga vurdu. İtalya’da geniş bir hayran kitlesi bulunan 32 yaşındaki yıldız, törende ‘En İyi Uluslararası Aktör' ödülüne layık görüldü.

Çekimleri Macaristan’da yapılacak 'El Turco' adlı yeni bir dizi için yakında kamera karşısına geçecek olan Can Yaman, adının bir dönem aşk dedikodularına karıştığı Francesca Chillemi ile birlikte festival alanına tekneyle geldi.

Can Yaman ile Francesca Chillemi ‘Viola Come Il Mare’ adlı İtalyan dizisinde başrolü paylaşıyor. Dizi bu ay yayınlanacak.

Can Yaman, ardından festival kapsamında düzenlenen, İtalyan filmlerine yönelik “Filming Italy Best Movie Achievement Award” adlı organizasyona katıldı. Oyuncuya törende ‘en iyi uluslararası aktör’ ödülü takdim edildi.

Dolce & Gabbana imzalı takımlarla boy gösterdiği Venedik'te hayranlarından büyük ilgi gören Yaman, festival fotoğraflarını sosyal medya hesabından da paylaşmayı ihmal etmedi.
 

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