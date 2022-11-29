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Can Yaman İtalya’dan neden döndüğünü açıkladı

Uzun süredir İtalya’da yaşayan oyuncu Can Yaman, hakkında çıkan haberleri yalanladı ve Türkiye’ye geri dönme sebebini açıkladı. 

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 14:07
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Can Yaman İtalya’dan dönüş sebebini açıkladı

Can Yaman İtalya’dan neden döndüğünü açıkladı
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En son Dolce Gabbana'nın yüzü olan ve  reklam çalışması, sosyal medyada büyük ses getiren oyuncu Can Yaman sosyal medya paylaşımıyla İtalya’dan neden döndüğünü açıkladı. 

Oyuncu paylaşımında bu kez sevenlerine seslendi. Instagram'ın hikaye kısmından fotoğraf paylaşan Yaman; "Yaptığım ve yapmayı sevdiğim şeyi yapmak için geri döndüm.

"BACAĞIMI SAKATLADIĞIM DOĞRU DEĞİL "

Hemen açıklığa kavuşturmak için: Üzgün olduğum ya da bacağımı incittiğim, şu ve bu ya da bla bla bla doğru değil. Mesleki olarak, hayatımın son derece odaklanma, öz disiplin ve fedakarlık gerektiren belirli bir dönemi oldu. Buna göre, elimden geldiğince dikkatimi dağıtmaktan kaçınmaya çalışarak ona göre yaşama eğilimindeyim. Bu tamamen başka bir seviyede bir şey ve mükemmel bir şekilde ilerliyor. Umarım beni seven ve bana güvenen herkesi gururlandıracağım." notunu düştü. 
 

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