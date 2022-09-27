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Can Yaman başkaları hatırlatmasa unutacakmış. Konu başlığı yakışıklılık

İtalya'da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Can Yaman, yeni dizisi Viola come il mare'nin lansmanına katıldı. Burada İtalyan basınına konuşan Can Yaman, burada iddialı bir açıklamada bulundu.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 22:49
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Can Yaman İtalyada verdiği bir röportajda yakışıklılık üzerine dikkat çeken ifadeler kullandı

Can Yaman başkaları hatırlatmasa unutacakmış. Konu başlığı yakışıklılık
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Rol aldığı yaz dizileri ile geniş bir kitle tarafından tanınan ve sevilen Can Yaman kariyerini şimdilerde İtalya'ya taşımış durumda. Burada katıldığı programlarla ve özel hayatıyla büyük bir hayran kitlesi elde eden 32 yaşındaki oyuncu Can Yaman, yurt dışında yeni bir televizyon çalışmasına imza atıyor.

Son dizisi Viola come il mare projesinin lansmanı için Corriere della Sera'ya röportaj veren Can Yaman, kendisi hakkında iddialı açıklamalarda bulundu.

"TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL"

Yaman, yakışıklı olduğunu başkaları hatırlatmasa unutacağını söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Güzel/yakışıklı olmasaydım daha da başarılı olurdum. Önyargıların ötesine geçmemiz gerekiyor. Benden daha güzel/yakışıklı insanlar var ama görünüşe azim, disiplin ve kararlılık gibi başka erdemler eşlik etmese uzağa gitmiyor. Yetenek kadar güzellik de tek başına yeterli değil.” 

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