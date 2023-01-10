10 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • İtalya Can Yaman'ı konuşuyor! 150 bin Euro cebinden verdi 

İtalya Can Yaman'ı konuşuyor! 150 bin Euro cebinden verdi 

Ünlü oyuncu Can Yaman, kendi adını taşıyan parfümlerinden 90 bin Euro gelir elde etti. Bu geliri İtalya'daki çocuk hastanelerine bağışladı. Yaman hasta ve Ukraynalı minikler için de cebinden ekstra tam 150 bin Euro verdi.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 16:30
Takip Et

150 bin Euro cebinden verdi! İtalya Can Yaman'ı konuşuyor

İtalya Can Yaman'ı konuşuyor! 150 bin Euro cebinden verdi 
+
Aa
-

Kariyerini sürdürdüğü İtalya'da büyük bir şöhrete sahip olan Can Yaman, Türkler'in de yardım severliğini göstererek gururumuz oldu. 

90 BİN EURO TOPLADI

Takvim'de yer alan habere göre; Kurduğu 'Can Yaman Dor Children' isimli yardım derneğiyle aylardır birçok miniğe dokunan yakışıklı oyuncu, yılbaşı öncesi de bir kampanya yaptı. Kendi adını taşıyan parfümlerinden elde edilecek gelirin tamamını Roma'daki bebek hastaneleri için bağışlayacağını söyleyen Can Yaman, bu sayede yaklaşık 90 bin Euro topladı.

"HEYKELİ DİKİLSİN"

Bu parayla yetinmeyen Türk yıldız, cebinden de ekstra 150 bin Euro daha verdi. Can Yaman'ın bebek hastanelerinin yanı sıra Down Sendromlu ve savaş nedeniyle aileleriyle beraber İtalya'ya yerleşen Ukraynalı çocuklar yararına yaptığı yüklü maaş, büyük alkış aldı topladı. İtalyanlar Can Yaman için, "Bu yardım sever adamın heykeli dikilsin" yorumunu yaptı.


 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Rakıya büyük zam geldi. Artık sadece zenginler içecek
1
﻿Rakıya büyük zam geldi. Artık sadece zenginler içecek
﻿Rakıya büyük zam geldi. Artık sadece zenginler içecek
﻿Olan gariban küçük yatırımcıya oluyor. Aracı kurum önce hisse sattı sonra o tweetini sildi
2
﻿Olan gariban küçük yatırımcıya oluyor. Aracı kurum önce hisse sattı sonra o tweetini sildi
﻿Olan gariban küçük yatırımcıya oluyor. Aracı kurum önce hisse sattı sonra o tweetini sildi
﻿Mini etekli öğretmen konuştu. Kıyafeti ile gündem olmuştu. Korkma hocam, bilim kıyafette değil beyindedir
3
﻿Mini etekli öğretmen konuştu. Kıyafeti ile gündem olmuştu. Korkma hocam, bilim kıyafette değil beyindedir
﻿Mini etekli öğretmen konuştu. Kıyafeti ile gündem olmuştu. Korkma hocam, bilim kıyafette değil beyindedir
﻿Fatih Portakal'ın kanalında seçmenin kararını Saray'a eski dostu açıkladı
4
﻿Fatih Portakal'ın kanalında seçmenin kararını Saray'a eski dostu açıkladı
﻿Fatih Portakal'ın kanalında seçmenin kararını Saray'a eski dostu açıkladı
﻿Farioli sonucu beğenmedi
5
﻿Farioli sonucu beğenmedi
﻿Farioli sonucu beğenmedi
﻿Vergi ve harçlara yüzde 123 zam emekli ve memur maaşlarına yüzde 30'cuk zam kabul edildi
6
﻿Vergi ve harçlara yüzde 123 zam emekli ve memur maaşlarına yüzde 30'cuk zam kabul edildi
﻿Vergi ve harçlara yüzde 123 zam emekli ve memur maaşlarına yüzde 30'cuk zam kabul edildi
﻿6 çocuğa cinsel istismarda karar açıklandı! İfadeler kan dondurdu
7
﻿6 çocuğa cinsel istismarda karar açıklandı! İfadeler kan dondurdu
﻿6 çocuğa cinsel istismarda karar açıklandı! İfadeler kan dondurdu
﻿Alman otomobil devi Mercedes'in satışları düştü
﻿Alman otomobil devi Mercedes'in satışları düştü
﻿Alman otomobil devi Mercedes'in satışları düştü
﻿Hem arabayı hem bebeği çaldılar
﻿Hem arabayı hem bebeği çaldılar
﻿Hem arabayı hem bebeği çaldılar
﻿Yatırım teşvik belgeli ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmayacak
﻿Yatırım teşvik belgeli ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmayacak
﻿Yatırım teşvik belgeli ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmayacak
﻿Sorgun Çamlığı’nda orman yangını 
﻿Sorgun Çamlığı’nda orman yangını 
﻿Sorgun Çamlığı’nda orman yangını 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.