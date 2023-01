İtalya Can Yaman'ı konuşuyor! 150 bin Euro cebinden verdi 

Kariyerini sürdürdüğü İtalya'da büyük bir şöhrete sahip olan Can Yaman, Türkler'in de yardım severliğini göstererek gururumuz oldu.

90 BİN EURO TOPLADI

Takvim'de yer alan habere göre; Kurduğu 'Can Yaman Dor Children' isimli yardım derneğiyle aylardır birçok miniğe dokunan yakışıklı oyuncu, yılbaşı öncesi de bir kampanya yaptı. Kendi adını taşıyan parfümlerinden elde edilecek gelirin tamamını Roma'daki bebek hastaneleri için bağışlayacağını söyleyen Can Yaman, bu sayede yaklaşık 90 bin Euro topladı.

"HEYKELİ DİKİLSİN"

Bu parayla yetinmeyen Türk yıldız, cebinden de ekstra 150 bin Euro daha verdi. Can Yaman'ın bebek hastanelerinin yanı sıra Down Sendromlu ve savaş nedeniyle aileleriyle beraber İtalya'ya yerleşen Ukraynalı çocuklar yararına yaptığı yüklü maaş, büyük alkış aldı topladı. İtalyanlar Can Yaman için, "Bu yardım sever adamın heykeli dikilsin" yorumunu yaptı.