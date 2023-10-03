Çanakkale Boğazı’nda gemi arızalandı

Çanakkale Boğazı’ndan geçen 147 metre uzunluğundaki ‘Sonata’ isimli konteyner gemisi makine arızası yaptı.

KAYNAK: İHA
Çanakkale Boğazı’nda gemi arızalandı

İzmir’den Bulgaristan’a giden 147 metre uzunluğundaki ‘Sonata’ isimli konteyner gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında boğazın güney girişinde makine arızası yaptı.

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-14’ römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Bozcaada Demir Bölgesi’ne götürülerek demirletildi.

Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Rıza Çalımbay'dan flaş Ankaragücü açıklaması. Adından sıkça söz ediliyordu. İlk kez Yeniçağ'a konuştu
Rıza Çalımbay'dan flaş Ankaragücü açıklaması. Adından sıkça söz ediliyordu. İlk kez Yeniçağ'a konuştu
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef Uğur kimdir? MasterChef All Star Uğur Kardaş kaç yaşında nereli?
MasterChef Uğur kimdir? MasterChef All Star Uğur Kardaş kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
Son Haberler
O kemiğinizi yaralamayın Sağlık
O kemiğinizi yaralamayın
Meme kanserine yeni ilaç mı Sağlık
Meme kanserine yeni ilaç mı
Bekir Develi'nin FETÖ'nün kanalında program yaptığı ortaya çıktı Gündem
Bekir Develi'nin FETÖ'nün kanalında program yaptığı ortaya çıktı
Haftada iki porsiyonu yetiyor Sağlık
Haftada iki porsiyonu yetiyor
Erkeğin gücüne güç katan şifalı 15 bitki Şifalı Bitkiler
Erkeğin gücüne güç katan şifalı 15 bitki
İşte olmazsa olmazımız Sağlık
İşte olmazsa olmazımız
Taksim’de kulüp çalışanları genç çifte çivili sopa zincir ve şişelerle saldırdı Gündem
Taksim’de kulüp çalışanları genç çifte çivili sopa zincir ve şişelerle saldırdı