﻿Çanakkale Çan Belediyesi işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Çanakkale Çan Belediyesi, bünyesinde bilişim teknolojileri teknisyeni, veteriner, engelli işçi personel, çevre mühendisi/çevre görevlisi ve beden işçisi olarak istihdam etmek üzere 5 İşçi alacak. Son başvuru tarihi 20 Aralık 2022 olarak açıklandı.

VETERİNER KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI

Yapılacak başvurularda kendini anlatan özgeçmiş(CV) olması gerekmektedir. Verilen özgeçmişler değerlendirildikten sonra uygun bulunan özgeçmiş (CV) sahipleri görüşmeye çağırılacaktır. CV lerde belirtilen adresler görüşmeye çağırılan başvuru sahipleri tarafından belgelenecek olup, ikametgahı ÇAN ilçesindeki dışındaki başvurular kabul edilmeyecektir. Mülakatı başarı ile geçip işe girmeye hak kazanan kişiden hastane raporu istenecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Şahsen müracaatlarda;

1- Özgeçmiş Cv /başvuru dilekçesi olacaktır. (Insan Kaynakları biriminden temin edilecek)

2- Ikametgah Belgesi

3- Kimlik fotokopisi

4- Adli sicil kaydı

5- Diploma