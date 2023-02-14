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Çanakkale Gelibolu’da icradan satılık arsa

T.C. Gelibolu Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından Çanakkale Gelibolu'da 1.592 m² imarlı arsa mahkemeden satılacak.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 10:53
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Çanakkale Gelibolu’da icradan satılık arsa

Çanakkale Gelibolu’da icradan satılık arsa
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Çanakkale İl, Gelibolu İlçe, BOLAYIR Mahalle/Köy, 114 Ada, 2 Parsel, Satış konu taşınmaz Bolayır köyü köyaltı sahil mevkiinde yer almaktadır. Gelibolu-Keşan Devlet Karayoluna yaklaşık 450 m, Saros Körfezine 350 m uzaklıktadır. Güney yönünden kadastral yol cephesi bulunmamaktadır. Temel altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Etrafından genel olarak düşük yoğunluklu müstakil ve site içerisindeki yazlık nitelikte yapılar bulunmaktadır. Ponoramik deniz manzarasına sahiptir. Bu alanlarda ilke olarak düşük yoğunluklu konut ve turizm tesisine izin verilmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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