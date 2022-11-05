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Çanakkale Gelibolu’da icradan satılık daire

T.C. Gelibolu İcra Dairesi tarafından Çanakkale Gelibolu'da 2+1 daire icradan satılacak.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 13:10
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Çanakkale Gelibolu’da icradan satılık daire

Çanakkale Gelibolu’da icradan satılık daire
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Çanakkale ili, Gelibolu ilçesi, Yazıcızade Mah. 203 ada, 14 parsel, bodrum kat , 9 nolu bağımsız bölüm sayılı taşınmaz. Taşınmaz Gelibolu ilçe merkezindedir ve belediyenin tüm altyapı ve ulaşım hizmetlerinden faydalanır niteliktedir.203 ada 14 parsel numaralı ana taşınmaz 192,79 m² alana sahip arsa üzerinde bulunan 5 katlı betonarme karkas taşıyıcı sisteme sahip yapıdan meydana gelmektedir. Yapının 25-30 yaş aralığında olduğu tespit edilmiştir. Binada katı yakıtlı merkezi sistem ısıtma mevcuttur.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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