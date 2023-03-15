Çanakkale Gelibolu’da icradan satılık daire

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, Yazıcızade Mahallesi, 178 Ada, 9 Parsel, 10 Nolu Bağımsız Bölüm Dosya konusu taşınmaz Gelibolu İlçesi, Yazıcızade Mahallesindedir ve tapuda 178 ada 9 parsel no ile kayıtlı olan arsa üzerinde bulunan 5 katlı yapı içerisindeki 4. kat 10 nolu bağımsız bölümdür. Taşınmazın bulunduğu yapı Gelibolu ilçe merkezindedir ve belediyenin bütün altyapı ve ulaşım hizmetlerinden faydalanır niteliktedir.178 ada 9 parsel numaralı ana taşınmaz 245,37 m² alana sahip arsa üzerinde bulunan 5 katlı betonarme taşıyıcı sisteme sahip yapıdan meydana gelmektedir. Yapının 30-40 yaş aralığında olduğu tespit edilmiştir. Binada sobalı ısıtma mevcuttur. Bina IlI-A yapı sınıfındadır. Dosya konusu olan borçluya ait 10 nolu bağımsız bölüm 4. katta bulunan 75 m² net kullanım alanına sahip mesken niteliği taşıyan taşınmazdır. Bağımsız bölüm giriş holü, banyo-wc, mutfak, salon , 2 adet yatak odası ve balkon mahallerinden meydana gelmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.