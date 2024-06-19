Çanakkale’de hasat saatlerine yangın kısıtlaması

Valilik açıklamasında, Çanakkale ve ilçelerinde bu yıl gerçekleşen yangınların çoğunun tarımsal faaliyetlerden (biçerdöver ve balya makinesi gibi) kaynaklandığı ifade edildi. İl genelinde hasat sezonu boyunca, saman parçalama işlemi sırasında yangına yol açabilen "haşbay" adlı parçanın kullanımının yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, "23 Haziran'a kadar sürecek kuvvetli rüzgar ve yükselen hava sıcaklıkları nedeniyle, 19-22 Haziran tarihlerinde biçerdöverle hasat ve balya bağlama işlemlerinin sabah 06.00'dan 11.00'e kadar yapılmasına karar verilmiştir." denildi.