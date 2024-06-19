Çanakkale'de orman yangını: 540 kişilik ekip seferber oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çanakkale'de orman yangını: 540 kişilik ekip seferber oldu

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi sınırlarındaki Kumköy'de öğleden sonra başlayan yangın, hızla çevre ormanlık alana yayıldı.

Tarım arazilerinden yükselen alevler, saat 16.05'te ormanlık bölgeye ulaştı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına saat 16.11 itibarıyla müdahale etmeye başladı. Yangınla mücadelede, gündüz saatlerinde 9 yangın söndürme uçağı, 6 helikopter ve 67 arazöz, toplamda 362 yangın söndürme personeli görev aldı.

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Akşamın ilerleyen saatlerinde, görüş koşullarının zorlaşmasıyla birlikte, gece görüş kabiliyetine sahip bir helikopter, 94 arazöz ve yangın söndürme ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdü. Toplamda 540 kişilik ekip, karadan ve havadan yoğun çaba sarf ederek yangının daha fazla alana yayılmasını önlemek için mücadele veriyor.

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BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yapılan çalışmalara ilişkin görüntü paylaştı ve "Çanakkale Eceabat’ta yangını yakından takip ediyoruz. Orman Kahramanlarımız alevlerle mücadelesini gece de sürdürüyor. Hedefimiz en kısa sürede yangını kontrol altına almak." ifadelerini kullandı.

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