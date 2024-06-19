Çanakkale’deki orman yangınının ilerlemesi durduruldu. Saatlerdir müdahale ediliyordu

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Çanakkale’deki orman yangınının ilerlemesi durduruldu. Saatlerdir müdahale ediliyordu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale’de saatlerdir orman yangınının ilerlemesinin durdurulduğunu açıkladı.

Çanakkale’de çıkan orman yangını saatlerdir sürüyor ve yangına müdahale ediliyordu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde başlayan yangına ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.

aw230279-01.jpgİbrahim Yumaklı, yangının ilerlemesinin durdurulduğunu açıkladı. Meydana gelen yangında can kaybının olmadığını belirten Yumaklı, toplamda 575 hektar alanın yangından etkilendiğini ifade etti. Gece boyunca 970 personelin yangın ile mücadele ettiğini belirten Yumaklı, önümüzdeki 5 gün içinde hasatların saat 11.00’e kadar yapılmasına izin verileceğini açıkladı.

Bakan Yumaklı ayrıca, yangın nedeniyle evlerinden tahliye edilen vatandaşların konukevlerine yerleştirildiğini aktardı.

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NE OLMUŞTU?

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde ormanlık alanda yangın çıkmış ve yangına havadan ve karadan saatler boyunca müdahale edilmişti. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler geniş bir alana yayılmış ve yangına 9 uçak, 6 helikopter, 94 arazöz ve iş makinesinin yanında toplamda 540 personel müdahale etmişti.

Havanın kararmasıyla birlikte hava araçları yangına müdahalede bulunamadı ancak 1 gece görüşlü helikopter yangına gece boyunca müdahale etti. Günün aydınlanması ile birlikte yangına havadan müdahale yeniden başladı.

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