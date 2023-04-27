Çanakkale’de kaçak alkol operasyonu

Çanakkale'de üç adrese eş zamanlı kaçakçılık operasyonu düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Çanakkale’de kaçak alkol operasyonu

Çanakkale'de Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, içeriğinde alkol bulunan ve alkol yapımında kullanılan 1633 litre yüzey temizleyici ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İHA'nın haberine göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde üç adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, 1 litrelik şişeler içinde, içeriğinde alkol bulunan ve alkol yapımında kullanılan 1633 litre yüzey temizleyici ile 11 el yapımı malt aroma kiti ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler T.H.Ş. ve H.Ş. hakkında adli işlem başlatıldı.

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