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Çanakkale'de 6 bin adet makaron ele geçirildi

Çanakkale'de bir iş yerine kaçak sigara operasyonu düzenlendi. 

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 17:14
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Çanakkale’de kaçak sigara operasyonu

Çanakkale'de 6 bin adet makaron ele geçirildi
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Çanakkale’de Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince bir iş yerinde yapılan aramada 6 bin 40 adet doldurulmuş makaron, 0,5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde şüpheli M.Ö’nün işyerinde yapılan aramada 6 bin 40 adet doldurulmuş makaron, 0,5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.

Hakkında adli işlem yapılan M.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.


(Kaynak: İHA)

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