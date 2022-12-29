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Orta Asya ve Afrikalı kadınları internetten pazarladılar

Çanakkale’de Orta Asya ve Afrika uyruklu 14 kadını sosyal medyada verdikleri fuhuş ilanıyla erkeklere pazarlayan 5 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 17:16
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Çanakkale'de Orta Asya ve Afrikalı kadınları internetten pazarladılar

Orta Asya ve Afrikalı kadınları internetten pazarladılar
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İHA'nın haberine göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Aralık Pazartesi günü Barbaros Mahallesinde fuhuş operasyonu düzenledi. 

Kente getirilen Orta Asya ve Afrika uyruklu 14 kadını sosyal medyadan verdikleri fuhuş ilanlarıyla pazarlayan şüpheliler N.E., Ü.G., A.G., Ş.E. ve B.E. operasyonla Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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