﻿Çanakkale'de ruhsatsız 12 tabanca ele geçirildi

(DHA) - Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında dün, merkeze bağlı Kepez beldesinde önceden belirlenen bir ev ve iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, evdeki 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.