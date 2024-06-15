Çanakkale'de trafik kazası sonrası şüphelileri takip eden polislerden birisi tutuklandı

Olayda orantısız güç kullandığı belirtilen polis memurlarından biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 11 Mayıs günü saat 00.30 sıralarında Çan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçede trafik kazasına karışan ve olay yerinden kaçan 2 kişi, polis ekibinin takibi sonucu kaçtıkları otomobilin önü kesilerek durduruldu. Araçta bulunan 2 şüpheli, ellerinde cop bulunan iki polis memuru tarafından orantısız güç kullanılarak araçtan çıkartıldı.

Sokak arasında yaşanan bu olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan ve haklarında adli ve idari soruşturma başlatılan polislerden orantısız güç kullananlardan biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan polisten kaçtıkları için gözaltına alınan 2 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi. Her iki şüpheli de tutuklandı. Çanakkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise, "11.06.2024 Salı günü Çan ilçemizde meydana gelen olay ilgili yapılan 'basın duyurumuzdaki' polis memurlarına mukavemet gösteren 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır" denildi.