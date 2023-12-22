Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu. 2 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehirde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik çalışma başlattı.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

20 Aralık'ta tespit edilen adreslere yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 11,08 gram bonzai, 7,13 gram metamfetamin maddesi, 1 hassas terazi ve 5 uyuşturucu madde içmeye yarayan aparat bulundu.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan kişilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.