Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu. 2 tutuklama

Kaynak: Haber Merkezi
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu. 2 tutuklama
Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 8 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehirde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik çalışma başlattı.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

20 Aralık'ta tespit edilen adreslere yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 11,08 gram bonzai, 7,13 gram metamfetamin maddesi, 1 hassas terazi ve 5 uyuşturucu madde içmeye yarayan aparat bulundu.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan kişilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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