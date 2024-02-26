Çanakkale’de zehirlendiği belirlenen 14 köpek telef oldu

Gökçeada Belediye Başkan Vekili Ercan İpek, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın detaylı bir şekilde araştırıldığını ifade etti. İlçedeki güvenlik kameraları, belediye ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından inceleniyor. İpek, "Olayın failini tespit etmek için çalışıyoruz. Gerekli numuneler alındı ve laboratuvara gönderildi. Ölen köpekler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veterinerleri eşliğinde ilaçlanarak toprağa verildi. Olay savcılığa bildirildi." şeklinde konuştu.

Gökçeada'da veterinerlik yapan Ali Kutluca ise tedavi için getirilen bir köpek ile ilgili rapor hazırladığını aktardı. Raporda köpeğin zehirlendiğinin tespit edildiğini belirten Kutluca, "24 Şubat akşamı saat 22.05'te kliniğe getirilen köpek, şuur kaybı, ağzında köpüklenme ve kasılmalar gibi belirtiler gösteriyordu. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve ölüm nedeni zehirlenme olarak kaydedildi. İlçemizde şimdiye kadar 14 köpek zehirlenerek öldürüldü.

Bunlardan 2'si klinikte hayatını kaybetti. Yaptığımız incelemede köpeklerin kana direkt karışan çok kuvvetli bir zehire maruz kaldığını belirledik. Sahipli olan köpeğin ölümünden sonra midesinden ekmek çıktı. Ancak sahibi köpeğine ekmek vermediğini belirtti. Olay detaylı bir şekilde araştırılıyor." dedi.