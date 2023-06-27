Canan Hoca anne babaları neden uyardı

Ünlü Profesör şaşırtan açıklamalarına bir yenisini ekledi. Akşam'a konuşan Canan Karatay'ın 'beyne zarar veriyor' diye uyardığı çamaşır suyu hakkındaki sözleri şöyle...

Çamaşır suyunun zararları



Çok fazla çamaşır suyu kullananlara uyarılarda bulunan uzmanlar, aşırı çamaşır suyu tüketiminin hangi hastalıklara sebep olduğunu anlattı. İşte evde fazla kullanılan çamaşır suyunun sebep olduğu hastalıkların başında Ağız, mide ve boğazda iltihap sorunu ortaya çıkarabilir.

Çamaşır suyu kullanıldığında ortaya çıkan kloroform ve karbon tetraklorür maddeleri açığa çıkar. Bu maddeler de hem kanser riskini arttırır hem de akciğer solunum yollarında hasara neden olabilir.

Sirke temizlikte ne kadar etkili?

Kimyasal birleşim olarak %5 oranında asetik asit içermektedir. Tamamen doğaldır. Bu nedenle de çevreye zarar vermez. Beyaz sirke ile temizlik yaparken dezenfekte eder, koku giderir, kireç çözer ve doğal bir şekilde temizlersiniz.

Sirke temizlikte nasıl kullanılır?

Sirkeli su tek başına kullanıldığı gibi çeşitli temizlik maddeleri ile de kullanılabilir. Bardaklardaki çıkmayan lekeleri çıkarmak için bir kabın içerisine beyaz sirke koymak yeterlidir. Belirli bir süre sonra sıcak suda bekletilen bardaklarda lekelerin kendiliğinden çıktığı görülecekti.



Beyin bozuyor

Ünlü doktor evlerde kullanılan deterjan, dezenfektan ve çamaşır suyunun mümkün oldukça kullanılmaması gerektiğini söyledi. Canan Karatay özellikle yetişme çağında olan çocukların deterjan, dezenfektan ve çamaşır suyundan uzak tutulması gerektiğini söyledi.

Doğal ürünleri tercih edin

Tecrübeli doktor temizlik için sirke ya da doğal temizlik ürünlerini tavsiye etti. Çamaşırlarını sodyum karbonatla yıkadığı belirten Canan Karatay, bulaşık makinesinin olmadığını söyledi.