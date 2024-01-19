Canan Kaftancıoğlu boşandı. İlk açıklama Canan Kaftancıoğlu'ndan geldi

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Canan Kaftancıoğlu boşandı. İlk açıklama Canan Kaftancıoğlu'ndan geldi
Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile doktor Ali Naki Kaftancıoğlu, 23 yıllık evliliklerini sonlandırdı.

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kendisi gibi doktor olan eşi Ali Naki Kaftancıoğlu ile boşandı.

İkilinin, 8 Ocak'ta anlaşmalı olarak boşandığı öğrenildi.

23 yıldır evli olan ve bir kız çocuk sahibi olan çiftin davası 8 Ocak'ta Adalar Adliyesi’nde görüldü.

Sosyal medya hesabından boşanma davasını ilişkin açıklama Canan Kaftancıoğlu, özel hayatına ilişkin bazı iddialara ise tepki gösterdi.

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Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı;

''Memleketin onca acı gündeminde kendi özelimizi gündem yapmayı ayıp saydık.
Ancak görünen ayıp kavramlarımız da farklı…

Haberde! geçen boşanmamız dışındaki her şeyin uydurma olduğunu söylememe bile gerek yok.
Bu arada Rocky hâlâ ikimizin de kıymetli evladı ve bundan sonra da bana Naki’den, Naki’ye de benden ulaşabilirsiniz daima''

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