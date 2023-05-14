Canan Kaftancıoğlu: Vatandaşlarımızı oylarına sahip çıkmaları için okullara davet ediyoruz

İstanbul'da seçmenlerin yüzde 90'a yakınının oy kullandığını tahmin ettiklerini söyleyen CHP'li Kaftancıoğlu, "Vatandaşlarımızı oylarına sahip çıkmaları için okullara davet ediyoruz" dedi.

Canan Kaftancıoğlu: Vatandaşlarımızı oylarına sahip çıkmaları için okullara davet ediyoruz

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin olarak sandıkların kapanmasına dakikalar kala basın toplantısı düzenledi.

İstanbul'da, yüzde 90'ın üzerinde katılım olduğunu tahmin ettiklerini söyleyen Kaftancığlu, "İstanbul'da münferit diyeceğimiz ufak tefek bir iki olayı saymazsak tamamen sorunsuz ve tam bir bahar havasında vatandaşlarımız oyunu kullandı" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara çağrı yapan Kaftancıoğlu, "Vatandaşlarımızı oylarına sahip çıkmaları için oylarını açılırken kendilerini oy verdikleri okullara davet ediyoruz" dedi.

Kaftancıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bugün İstanbul'da bir bahar havası var. Vatandaşlarımız demokrasi şöleni haline getirdiler okulları. İstanbul'da ve tüm Türkiye'de rekor katılım bekliyoruz. İstanbul'da yüzde 90'ın üzerinde katılım olduğunu tahmin ediyoruz.

İstanbul'da münferit diyeceğimiz ufak tefek bir iki olayı saymazsak tamamen sorunsuz ve tam bir bahar havasında vatandaşlarımız oyunu kullandı. Bir okulumuzda trafodan çıkan ufak yangın anında söndürüldü.

Biz vatandaşlarımızı oylarına sahip çıkmaları için oylarını açılırken kendilerini oy verdikleri okullara davet ediyoruz. Görevlilerimiz de oradalar. Sayım yapıldıktan sonra oy çuvalları görevlilerimizin de eşliğinde İlçe Seçim Kurulu'na gidecek.

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